ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ضخمة من اليونان

تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 58 ألف طن من الغاز المسال .

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27212 طنا تشمل: 154 طن رمل و12000 طن فوسفات و3700 طن يوريا و458 طن بودرة جبس و9100 طن أسمنت و1800 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58461 طن تشمل: 7109 طن خرده و42203 طن ذرة و264 طن خشب زان و50 طن زيت طعام و1635 طن سلاج و7200 طن سكر.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 401 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل وحاصلات زراعية (برسيم وسمسم وريحان وزيتون وشمر وفلفل وكزبرة وبصل وليمون ) وفواكه (رمان وفراولة وبرتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهونج كونج وسنغافورة وهولندا وإسبانيا وانجلترا وأمريكا وإندونيسيا وسلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 10 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 905 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118055 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86846 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2683 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4204 شاحنة .