الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم ببنى سويف

حادث دارجة
حادث دارجة

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادثين متفرقين أولهما تصادم دراجتين بخاريتين عند مدخل قرية باروط، والحادث انقلاب دراجة بخارية عند أمام قرية الدوية التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثين متفرقين أولهما تصادم دراجتين بخاريتين عند مدخل قرية باروط وأخرى عند أمام قرية الدوية بمركز بني سويف ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن مصابي الحادث الأول وهم سيد علي محروس 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، ومختار سيد 50 سنة مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، ورأفت مختار سيد 25 سنة، مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، وعبدالله رأفت مختار عامين مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

وفى الحادث الثاني تبين إصابة كل من زياد محمد عبد التواب 17 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ويوسف أحمد 16 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف محافظة حركة المرور الفحوصات الطبية شرطة النجدة أمن بني سويف

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