غدًا.. الحكم فى عدم دستورية منح الضابط المريض مرضا مزمنا إجازة بأجر كامل

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، غدا السبت 4 ديسمبر، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.

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