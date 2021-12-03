السيطرة على حريق سيارة ملاكى فى الدقهلية

تمكن ضباط الحماية المدنية بقيادة اللواء شريف النحاس، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي أثناء توقفها بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

الحريق

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بنشوب حريق فى سيارة ملاكي أثناء توقفها بشارع قناة السويس التابع لدائرة القسم.

الحريق

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى السيارات المجاورة.

الحريق

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق شب بالسيارة بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار إزالة آثار الحريق.