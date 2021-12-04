«الشبراوية» تحتفل بذكرى الإمام الحسين بحضور المئات من مريديها

تحتفل الطريقة الشبراوية الخلوتية، مساء اليوم الجمعة، بذكرى الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه وذلك، بمشاركة المئات من أتباعها ومريديها في هذه الفعاليات التي تنظم كل عام بمناسبة ذكرى قدوم رأس الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه وذلك في مقرها بصلاح سالم.

وقال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية: يعد الاحتفال بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين، من أهم الاحتفالات التى يهتم بها أبناء الطرق الصوفية، حيث تمتاز بطقوس مميزة فى الاحتفال به، ويستعد أبناء الطرق ومشايخهم كل عام للاحتفال بهذه الذكرى الغالية ، والتي تقام لمدة أسبوع كامل.

وأضاف "الشبراوي"في تصريحات له قائلا: يحتفل جميع أبناء الطرق الصوفية كل عام بمولد الإمام الحسين، هذه المناسبة المباركة السعيدة والتي يشارك فيها آلاف المريدين من مختلف المحافظات كل عام، وهذا يؤكد محبة المصريين لآل بيت النبي، ويعد الاحتفال بمولد الإمام الحسين أكبر مولد بعد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف حيث تجهز جميع الطرق الصوفية السرادقات والمواكب الصوفية فرحا بذكراه العطرة وتمتاز الاحتفالية بأجواء روحانية وصوفية جميلة منها الإنشاد الدينى والصوفي.

وأوضح :الطريقة الشبراوية ليس بمعزل عن باقي الطرق الصوفية الأخرى، لذلك سيتم تنظيم احتفالية كبرى اليوم فرحا بذكرى سبط النبي الكريم سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل الصالح.

الجدير بالذكر، أن الإمام الحسين هو ابن السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني مولود فى أشرف بيت عربى عريق فى النسب والعزة، فقد ألقت السيدة فاطمة الزهراء إلى الحياة فى الخامس من شعبان فى السنة الرابعة هجرية بقطعة من كبد المصطفى صلى الله عليه وسلم وريحانة قلبه، وقرت عينها بسيد شباب أهل الجنة، سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضى الله عنه،فعند مولده رضى الله عنه حنكه المصطفى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف وتفل فى فمه وأذَّن فى أذنه ودعا له وسماه، حسينا ، وعق عنه بكبش ، وقد أدرك الإمام الحسين من حياة النبى صلى الله عليه وسلم.