«أفريكسم بنك»: 6 مليارات دولار حجم صفقات مصر بالمعرض الإفريقى للتجارة البينية 2021

كشفت كانايو أواني، مدير مبادرة التجارة الإفريقية البينية، في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" عن توقيع مصر 18 صفقة بقيمة بلغت 6 مليارات دولار خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2021، الذي انعقد خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الماضي بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا.



وقالت كانايو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقد عبر تطبيق "زووم"، إن المعرض التجاري الإفريقي في نسخته الثانية "IATF 2021" حقق رقمًا قياسيًا بحجم الصفقات الذي قدر بـ 42.1 مليار دولار بين الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن القطاعات العشر التي تركزت حولها الصفقات هي الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المالية والطاقة والزراعة واللوجستيات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والصناعات الدوائية والصحة.



وأضافت، أن مصر حلت في المركز الثاني بعد جنوب إفريقيا الدولة المضيفة للمعرض، فيما يتعلق بحجم وعدد الصفقات بين الدول الإفريقية المشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة 2021، في قطاعات مختلفة تشمل البنية التحتية والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية.



وأوضحت، أن أكثر ثلاث دول استحواذا على الصفقات الموقعة خلال المعرض هي جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة في المركز الأول بعدد 19 صفقة، ثم مصر في المركز الثاني بعدد 18 صفقة، ثم نيجيريا التي حلت في المركز الثالث، مؤكدة أن المعرض أتاح الفرص للدول الثلاث لتوقيع صفقات ضخمة بهذا الحجم؛ ومن أبرزهم توقيع مجموعة السويدي صفقة بمليار دولار مع مالاوي، قائلة: "كان من الصعب أن تلتقي الدولتان لتوقيع مثل هذه الصفقة الكبرى ما لم يتح انعقاد مثل هذا المعرض الذي احتمعت على ارضه الدول الإفريقية هذه الفرص".



وكان "أفريكسم بنك" قد نسق الاتفاق بين إحدى شركة السويدي ودولة مالاوي في قطاع الكهرباء وإقامة ميناء والمساعدة في مشروع الحكومة الإلكترونية بقيمة مليار دولار خلال ثاني أيام المعرض الإفريقي، الذي خصص لمصر.



وكان عمرو كامل، نائب رئيس أفريكسم بنك قد صرح في خامس أيام معرض التجارة البينية الذي استمرت أعماله سبعة أيام بأن مصر أبرمت اتفاقيات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال أول 4 أيام من المعرض.



وذكرت كانايو ردًا على سؤال حول حجم الصفقات الموجهة لقطاع الصحة في القارة الإفريقية قائلة: "إن حجم الصفقات في قطاعي الصحة والصناعات الدوائية فقط استحوذ على مبلغ 700 مليون دولار".