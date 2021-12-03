الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لصوص الذهب».. ضبط 7 متهمين بـ 4 أطنان «كوارتز» فى مرسى علم

لصوص
لصوص

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، من ضبط 4 أطنان أحجار (كوارتز) ممزوجة بخام الذهب قبل طحنها، مُحَّملة على متن 3 سيارات نقل بإحدى المناطق الجبلية، وتم ضبط 7 أشخاص بتهمة التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب.

وتلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتمكن المقدم محمود زمزم، رئيس مباحث مرسى علم، يفيد بتمكن النقيب علي عمر، معاون مباحث القسم، من ضبط كمية من أحجار (الكوارتز) تبلغ 4 أطنان والممزوجة بخام الذهب قبل طحنها بإحدى المناطق الجبلية بطريق «مرسى علم - إدفو».

وتم التحفظ على 3 سيارات نقل وبعض المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب أثناء الضبط، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات. 

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