الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أولى الدورات التدريبية حول إصابات الملاعب بسوهاج

جانب من الندوة
جانب من الندوة

افتتحت نقابة المهن الرياضية بسوهاج   فعاليات الدورة التدريبية الأساسية لإصابات الملاعب، والتي تنظمها  بالتعاون مع معهد انسب لعلوم الرياضة في الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر 202، وذلك بقاعة معهد إعداد القادة بمحافظة سوهاج .

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جانب من الندوة

وقال محمد جلال مقلد نقيب المهن الرياضية،   أن الدورة تأتي تفعيلا لدور النقابة في دعم وصقل طلاب وخريجي التربية الرياضية وإعدادهم لسوق العمل، مؤكدا على دعم النقابة لكل الأنشطة والدورات التدريبية التي من شأنها خدمة المجتمع المحلى .

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جانب من الندوة

و من جانبه قال الدكتور محمد امام المشرف على قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج و المستشار العلمي لمعهد انسب،  أن المشارك في الدورة التدريبية شرط حصوله على شهادة المشاركة هو اجتيازه لعدد  ٦٠ ساعة تدريبية من بينها ٢٠ ساعة نظرية، و٤٠ ساعة عملية، موضحا أن تلك الدورة هي بداية لسلسلة من الدورات التدريبية، التي سوف تنفذها النقابة بالتعاون مع المعهد  خلال الأشهر القليلة القادمة.

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جانب من الندوة

واشاد الدكتور محمود صبرة رئيس قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية بأسيوط السابق والمدرب بالدورة، بفكرة البروتوكول الموقع بين نقابة المهن الرياضية، ومعهد انسب لعلوم الرياضة، مشيرا إلى أن الفائدة سوف تعم على أبناء المجتمع السوهاجي. في خلق سبل جديدة للتعلم، وإتاحة الفرصة للجميع لاكتساب مزيدا من الخبرات سوف تنعكس عليهم في المستقبل.

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جانب من الندوة

الجدير بالذكر أن قائمة المحاضرين بالدورة تشمل أساتذة متخصصين من كليات التربية الرياضية،  الدكتور محمود فاروق صبره كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، الدكتور رجب كامل محمد محمود عميد كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد، الدكتور مجدي محمود علي وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا جامعة طنطا، الدكتور أحمد عبد السلام عطيتو، وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا جامعة جنوب الوادي بقنا، الدكتور خالد محمد أنور، أخصائي إصابات الملاعب بنادي بترول أسيوط، الدكتور محمد علي إمام يوسف  المشرف علي قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج .

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جانب من الندوة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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