أنجبت طفل سفاح من صديقه.. عامل يمزق ابنته القاصر بالطعنات في الوراق

تخلص عامل من ابنته القاصر بمنطقة الوراق بعدما مزقها بالطعنات لإنجابها طفلا من علاقة آثمة من صديق والدها، ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إلقاء القبض عليه.

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية، إخطارًا بمقتل فتاة قاصر في منزلها بمنطقة الوراق، وجه بسرعة انتقال القوات لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن والد الفتاة وراء ارتكاب الجريمة وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق من إلقاء القبض على الأب المتهم.

أشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما ارتبطت بعلاقة غير شرعية بصديق والدها البالغ من العمر 41 عاما، وحملت منه سفاحا وعندما علم والدها بالأمر قرر تزويجهما بعقد عرفي حتى أنجبت الفتاة رضيعا.

وأضافت التحريات أن زوج الفتاة بدأ في التشكيك في نسب الطفل له والشك في سلوك زوجته وأخبر والدها بشكوكه ونشبت مشاجرة بين الزوجين تركت الفتاة على إثرها منزل زوجها وتوجهت لمنزل جدها فلحق بها والدها لمعاتبتها ومواجهتها بشكوك زوجها في سلوكها فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها الأب بتسديد عدة طعنات لابنته أردتها قتيلة وجلس بجوارها حتى ورد بلاغ للنجدة بالجريمة وألقي القبض عليه.