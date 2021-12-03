أوقاف قنا تفتتح أعمال إحلال وتجديد 5 مساجد بتكلفة 4.3 مليون جنيه

شهدت محافظة قنا اليوم الجمعة، افتتاح خمسة مساجد فى مركزى فرشوط وقوص بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم التي تمت بهم ، بتكلفة مالية بلغت حوالى ٤ مليون و ٣٠٠ ألف جنيه.

وتم افتتاح مسجد الرحمن الغربى بنجع الحاج سلام التابع لمركز فرشوط، وتبلغ مساحة صحن المسجد فيه ٢٠٠ متر بتكلفة حوالى ٣ مليون و٥٠٠ ألف جنيه ، ومسجد الحسين بالكوم الأحمر بمركز فرشوط، والذى تبلغ مساحة صحن المسجد فيه ١٣٠ متر بتكلفة حوالى ٢٠٠ ألف جنيه.

وفى مركز قوص تم افتتاح كل من مسجد الفتح بالرغولات التابعة لقرية حجازه قبلى، والذى تبلغ مساحة الصحن فيه ٢١٥متر بتكلفة حوالى ٣٠٠ ألف جنيه ، ومسجد التقوى الكائن بقرية العيايشا والذى تبلغ مساحة الصحن فيه ٢١٥ متر بتكلفة حوالى ١٥٠ ألف جنيه، وكذلك مسجد أبوبكر الكائن بقرية العيايشا الذى تبلغ فيه مساحة الصحن ٢٨٠ متر بتكلفة حوالى ١٥٠ ألف جنيه ، حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم من خطة وزارة الأوقاف و بالجهود الذاتية .

من جانبه أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية .

وأضاف محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عددا من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا ، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين .