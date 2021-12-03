محلل اقتصادي: الحكومة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنمية

عبد المنعم : الحوكمة تعمل على تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك تطورًا في أداء مصر بالمؤشرات الحوكمة، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنمية التي تحمل في طياتها المبادئ المتعلقة بالتنمية الشاملة المستدامة، والدور المهم الذي تلعبه المؤسسات في عملية التنمية الشاملة.

وأشار «عبدالمنعم » في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الحوكمة لها ثأثير إيجابي في عملية النمو الاقتصادي الذي يعود على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالى للفرد، كما ترتكز أهدافها على تنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص وتشجيع الابتكار في المجتمع، وتسهيل عملية المشاركة في صنع القرار وتعزيز الشفافية، مع الوضع في الاعتبار الفئات الأكثر احتياجًا.

ونوه بأن الحوكمة تعمل على تعزيز الاقتصاد وتقديم الحوافز التى تشجع على الاستثمار ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن السياسات التى اتخدتها الدولة لحماية المستثمر، ساهمت فى تنمية الموارد المالية لتحقيق أعلى معدلات نمو، ما يزيد ثقة المستثمر في اتخاد القرارات الاستثمارية التى أثرت فى تدفقات الاستثمار الأجنبي بمصر.

وأضاف، أن الإجراءات التى تتبعها الدولة غير معقد تسهم فى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم يعود على نمو الاقتصاد المصري، منوهًا بأن الدولة تعمل على تحفيز الركائز الأساسية المتعلقة بعمليات الاصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة وإصلاح الإدارة المالية، وتعزيز المتابعة والتقييم ومكافحة الفساد والشفافية والإصلاح التشريعي المؤسسي والتنظيمي والإدارة المالية والمتابعة على تقييم إدارة الأصول وحمايتها وهيكل، والمشاركة في توطين أهداف التنمية المستدامة حتى تؤتي الجهود المبذولة بثمارها.

ونوه بأن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجيات لتحقيق الأهداف التنموية، وذلك خلق حلقة وصلة بين الدولة والمواطنين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تساعد على تحقيق النمو، والحد من الفقر والاستقرار مما تساهم على تلبية احتياجات المواطنين والعمل وفقا للمعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة والفاعلية والكفاءة.