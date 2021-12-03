اتهمته إسرائيل بالتحريض ضدها.. محطات من حياة شعبان عبدالرحيم في ذكرى وفاته

تحل اليوم 3 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا في عام في 2019، فنان بسيط ناهض التطبيع مع إسرائيل بكلمات بسيطة أثارت وقتها الرأي العام.

اسمه الحقيقي قاسم عبد الرحيم، وشهرته شعبان نسبة الى الشهر الذي ولد فيه، ونشأ وتربي في حي الشرابية، كان يعمل "مكوجي" الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه عبدالرحيم سوبر أحد أصحاب محلات الكاسيت، في عام 2000 وينتج له شريط مقابل 100 جنيه، وحققت شرائطه آلاف الجنيهات.

- بداية شهرته



ذاع صيت شعبان عبد الرحيم مع إطلاقه اغنية "هبطل السجاير"، ولكن زادت بشكل كبير جدا مع إطلاقه أغنية "أنا بكره إسرائيل"، فكثير من الفنانين غنوا للقدس ولكن لم يجرؤ احد على ان يظهر عدائه لإسرائيل بهذا الشكل.

و تغنى شعبان بهذه الاغنية مع أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2001، واتهمته إسرائيل، و شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية وقتها بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، ولكن اعتبرها كثيرون تعبير عن نبض الشارع المصري والعربي وقال وقتها كينيث باندلر المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية، قوله إن شعبان عبدالرحيم راعي للكراهية.

- أزيائه



كان شعبان عبدالرحيم مميز في كل شئ حتى في ملابسه حيث اشتهر بارتداء المشجر والترتر والألوان الزاهية المتداخلة.

و كان يصمم أزياء احد خياطين منطقته وشهرته أشرف فجلة، و ظهر عبدالرحيم في أحد اللقاءات التليفزيونية وعندما سأل عن مصمم ملابسه تحدث عن "فجلة".

وقال إن أول تعامل لهما معا كان في أحد حفلاته، وأنه أعجب بتصميمات فجلة المختلفة والخاصة ،وبسببه وبسبب تصميماته كان في كل مرة يسلط الضوء عليه.

- وكالة البلح



كان دائما يفتخر شعبان عبدالرحيم أنه يشترى هو واسرته جميعا ملابسهم من وكالة البلح وقال عنها انها سوق البسطاء الذي يوجد فيه كل مايتمنونه.

- عبارة "ايييييييه"



أحدث ظهور شعبان عبدالرحيم ضجة فى الوسط الفنى، كان ظاهرة كان له طريقة موحدة في غناء الأغاني التي اعتمدت على عبارة "إيييييييه"، وانتقده الكثيرون ولكن أحبه البسطاء.

- ارتداء ساعتي يد

قال شعبان في أحد اللقاءات التليفزيونية أنه يرتدي ساعتي يد، واحدة لنفسه عندما يحب ان يعرف الوقت والأخرى للناس عندما يسألونه عن الوقت.

- مهاجمة قناة الجزيرة



هاجم شعبان عبدالرحيم قناة الجزيرة في اغنية شيطان على هيئة شاشة، وهاجمته القناة بسببها.