ضبط مسجلي خطر حاولا ترويج 19 طبنجة في أسيوط

وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية متجري ومحرزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة أسيوط، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهما بمحافظتى "المنيا – أسيوط".

وضبط بحوزتهما (19 طبنجة – 33 خزينة حديدية فارغة – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد النقل والترويج والاتجار بها، وأن السيارة محل الضبط تستخدم في نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.