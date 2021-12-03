الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجلي خطر حاولا ترويج 19 طبنجة في أسيوط

ضبط سلاح
ضبط سلاح

وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية متجري ومحرزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة. 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة أسيوط، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهما بمحافظتى "المنيا – أسيوط". 

 وضبط بحوزتهما (19 طبنجة – 33 خزينة حديدية فارغة – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد النقل والترويج والاتجار بها، وأن السيارة محل الضبط تستخدم في نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

 

مكافحة المخدرات لأسلحة الذخائر حملة شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل: الطلاق وقع رسميًا.. والأسباب تخصنى وحدى

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

جورج قرداحى يتقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية

قرداحى فى «مؤتمر استقالته»: لن أكون سببًا في أذى لبنان.. وفرنسا تحاول حل الأزمة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

جنازة أدهم السلحدار

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم