الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتحاد الصناعيين الإيطاليين يجدد الدعوة لإلزامية لقاحات كورونا لدخول أماكن العمل

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

دعا  كارلو بونومي، رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين، إلى فرض إلزامية ما يسمى بالشهادة الصحية الخضراء الكبرى، على العاملين لدخول أماكن عملهم، ما يعني إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث يقتصر منح هذه الشهادة على الملقحين وليس حاملي الاختبارات السلبية للفيروس.

وقال بونومي، خلال حدث في مدينة ميلانو حول تاريخ الاقتصاد الإيطالي، "اتحاد الصناعيين كان دائمًا مع إلزامية التطعيم، ثم لاحظنا لاحقا أن هناك صعوبات سياسية بين الأحزاب في إيجاد توليفة حول هذا القرار".

وأضاف: "الأداة الوحيدة تحت التصرف التي دعمناها هي الشهادة الصحية الخضراء، وبشأن تطويرها إلى سوبر جرين باس، إذا ذهبت الحكومة في هذا الاتجاه، يجب أن تشمل الجميع وأيضا في أماكن العمل".

وأظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر أكتوبر الماضي، نما معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليرتفع إلى نسبة 9.4%، ويصل مجموع العاطلين عن العمل إلى 2.373 مليون شخص.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في ، إن "مستوى البطالة انخفض على أساس سنوي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، بفضل الانخفاض في عدد الأشخاص غير النشطين بحاصل 425 شخصاً”، وفقا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية

وذكر المعهد الإحصائي، أن “هناك زيادة بمجموع 51 ألف شخص في أعداد الباحثين عن عمل مقارنة بشهر سبتمبر الماضي”، بينما “انخفض عدد الفئة ذاتها سنويًا بمقدار 139 ألف شخص".

وأشار (إستات) إلى أنه “مقارنة بالشهر السابق له، شهد أكتوبر ارتفاعاً في عدد المشتغلين بمقدار 35 ألف شخص، أي بنسبة 0.2%، فضلا عن "ارتفاع معدل التشغيل بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 58.6٪"، واختتم مؤكداً "أن هناك زيادة بـ51 ألف شخص أيضًا (بنسبة 2.2٪) في عدد الباحثين عن عمل".

كارلو بونومي سوبر جرين باس الشهادة الصحية الخضراء الملقحين الاختبارات فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

لمد كابلات كهرباء.. إغلاق شارع التحرير بالدقي وتقاطعه مع ميدان الجلاء لمدة 48 ساعة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 4 فلسطنين من مدينة الخليل

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال