اتحاد الصناعيين الإيطاليين يجدد الدعوة لإلزامية لقاحات كورونا لدخول أماكن العمل

دعا كارلو بونومي، رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين، إلى فرض إلزامية ما يسمى بالشهادة الصحية الخضراء الكبرى، على العاملين لدخول أماكن عملهم، ما يعني إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث يقتصر منح هذه الشهادة على الملقحين وليس حاملي الاختبارات السلبية للفيروس.

وقال بونومي، خلال حدث في مدينة ميلانو حول تاريخ الاقتصاد الإيطالي، "اتحاد الصناعيين كان دائمًا مع إلزامية التطعيم، ثم لاحظنا لاحقا أن هناك صعوبات سياسية بين الأحزاب في إيجاد توليفة حول هذا القرار".

وأضاف: "الأداة الوحيدة تحت التصرف التي دعمناها هي الشهادة الصحية الخضراء، وبشأن تطويرها إلى سوبر جرين باس، إذا ذهبت الحكومة في هذا الاتجاه، يجب أن تشمل الجميع وأيضا في أماكن العمل".

وأظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر أكتوبر الماضي، نما معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليرتفع إلى نسبة 9.4%، ويصل مجموع العاطلين عن العمل إلى 2.373 مليون شخص.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في ، إن "مستوى البطالة انخفض على أساس سنوي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، بفضل الانخفاض في عدد الأشخاص غير النشطين بحاصل 425 شخصاً”، وفقا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية

وذكر المعهد الإحصائي، أن “هناك زيادة بمجموع 51 ألف شخص في أعداد الباحثين عن عمل مقارنة بشهر سبتمبر الماضي”، بينما “انخفض عدد الفئة ذاتها سنويًا بمقدار 139 ألف شخص".

وأشار (إستات) إلى أنه “مقارنة بالشهر السابق له، شهد أكتوبر ارتفاعاً في عدد المشتغلين بمقدار 35 ألف شخص، أي بنسبة 0.2%، فضلا عن "ارتفاع معدل التشغيل بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 58.6٪"، واختتم مؤكداً "أن هناك زيادة بـ51 ألف شخص أيضًا (بنسبة 2.2٪) في عدد الباحثين عن عمل".