الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من طلاب «سياسة واقتصاد» جامعة السويس فى زيارة لمقر تنسيقية الأحزاب

وفد جامعة السويس
وفد جامعة السويس

 أجرى وفد من طلاب قسم علوم سياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، زيارة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقرها في القاهرة، مساء أمس الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها لطلاب الجامعات.

وأثنى أعضاء التنسيقية على المستوى المتميز الذي ظهر عليه الطلاب من خلال الأسئلة التي شاركوا بها ومن خلال الأداء المتميز من المعرفة والإطلاع والإلمام بنشاط التنسيقية وجهود الدولة في ملف تمكين الشباب. 

وخلال الزيارة، شارك الطلاب في منتدي التنسيقية وأجروا محاكاة للسلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بملف السياحة. 

وفد جامعة  السويس

وحضر عن التنسيقية كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ والنائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وحازم عمر نائب محافظ قنا.

وحضر عن جامعة السويس الدكتور محمد شاكر والدكتورة لبني غريب المدرسين بقسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد وهيثم عمران مدرس العلوم السياسية المساعد.

وفد جامعة  السويس

وفي نهاية الزيارة تم أخذ عدد من الصور التذكارية مع وعود بزيارة وفد من التنسيقية إلى كلية السياسة والاقتصاد في وقت قريب.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شارك في الاحتفال  بمرور عام على إنشاء المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج.

كان المركز قد تم إفتتاحه في نوفمبر ٢٠٢٠ بالتعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة "،والتي تهدف إلي الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

واستعرضت خلال الاحتفال وزيرة التعاون الدولى  رانيا المشاط الدور الهام الذي  قدمه المركز ، كما أثنت وزيرة الهجرة نبيله مكرم على أهمية الدور الذى يقدمه المركز ومدى الاستفادة منه منذ أن تأسس  وأشادت بدور الدولة فى كافة المجالات وخاصة دعم المرأة .

حضر الاحتفال عدد من الشباب الذي لقى الدعم من المركز فى الدمج بعد عودته  من الدراسه بالخارج.

ضم وفد التنسيقية كل من  عبير العريان  وسلمى السيرتى أعضاء التنسيقية.

 

 

طلاب الجامعات عضو مجلس النواب جامعة السويس المبادرة الرئاسية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تمكين الشباب مجلس الشيوخ لتعاون الدولي عضو مجلس الشيوخ

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