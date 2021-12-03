أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة
أسعار الأعلاف في الأسواق.. شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارًا فى بعض الأنواع وارتفاعًا فى أنواع أخرى حيث شهدت الأسعار بالنسبة للذرة المستوردة ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ” برزايلى وارجنتينى ” 5350 جنيه ، فى حين سجل سعر طن الذرة الأوكرانى 5430 جنيه.
أسعار الأعلاف اليوم
وفيما يلى أسعار الأعلاف بالطن :
سعر طن الذرة ” أرجنينى “ : 5350 جنيه
سعر طن الذرة “برازيلى”: 5350
سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 5150 جنيه
سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 880 جنيه
كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 5850 جنيه
بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9500 جنيه
كسب صويا محلى 44% : 8100 جنيه
كسب صويا 46% محلى : 8400 جنيه
صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11200 جنيه
صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 10900 جنيه
صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11000 جنيه
صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 10700 جنيه
كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه
رده بران ” محلى ” : 3950 جنيه
جيلوتين ” مستورد ” : 14500 جنيه
جيلوتين ” محلى”: 14200 جنيه
سعر طن النخالة الخشنة : 3350 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )
سعر حمل التبن القمح :
سجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيه
اسعار اعلاف الدواجن “بالطن ” :
بادى 23 % : 8700 جنيه
نامى 21 % : 8550 جنيه
ناهى 19% : ” 8350 جنيه
بادى نامى : 7150 جنيه
بياض 18% : 7550 جنيه
بياض 17 % : 7400 جنيه
بياض 16 % : 7300 جنيه
بياض 14% : 6750 جنيه.
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الجديد بالذكر أن مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أوضح أن الأسماك واللحوم من المتوقع في خلال الأيام القادمة أن ترتفع اسعارها مثل الدواجن بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من الأعلاف ولابد من دراسة الاسواق وتحديد هامش ربح للمربي حتى لايخرج من دورات التربية.