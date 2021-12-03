أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الأعلاف في الأسواق.. شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارًا فى بعض الأنواع وارتفاعًا فى أنواع أخرى حيث شهدت الأسعار بالنسبة للذرة المستوردة ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ” برزايلى وارجنتينى ” 5350 جنيه ، فى حين سجل سعر طن الذرة الأوكرانى 5430 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وفيما يلى أسعار الأعلاف بالطن :

سعر طن الذرة ” أرجنينى “ : 5350 جنيه

سعر طن الذرة “برازيلى”: 5350

سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 5150 جنيه

سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 880 جنيه

كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 5850 جنيه

بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9500 جنيه

كسب صويا محلى 44% : 8100 جنيه

كسب صويا 46% محلى : 8400 جنيه

صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11200 جنيه

صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 10900 جنيه

صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11000 جنيه

صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 10700 جنيه

كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه

رده بران ” محلى ” : 3950 جنيه

جيلوتين ” مستورد ” : 14500 جنيه

جيلوتين ” محلى”: 14200 جنيه

سعر طن النخالة الخشنة : 3350 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )

سعر حمل التبن القمح :

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيه

اسعار اعلاف الدواجن “بالطن ” :

بادى 23 % : 8700 جنيه

نامى 21 % : 8550 جنيه

ناهى 19% : ” 8350 جنيه

بادى نامى : 7150 جنيه

بياض 18% : 7550 جنيه

بياض 17 % : 7400 جنيه

بياض 16 % : 7300 جنيه

بياض 14% : 6750 جنيه.

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الجديد بالذكر أن مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أوضح أن الأسماك واللحوم من المتوقع في خلال الأيام القادمة أن ترتفع اسعارها مثل الدواجن بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من الأعلاف ولابد من دراسة الاسواق وتحديد هامش ربح للمربي حتى لايخرج من دورات التربية.