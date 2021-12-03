«حماية النيل» تزيل 185 تعديا على النهر وفرعيه بالمحافظات

ينفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، مع إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة

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وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الجمعة، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 185 إزالة في نطاق محافظات "البحيرة - الدقهلية – المنيا – سوهاج - قنا"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 70848 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.



الوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.



من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وايضا بما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

كما أكد خالد، إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة في عام 2015.