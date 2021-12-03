سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 3-12-2021

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة استقرارًا كبيرًا خلال فترة التعاملات، اليوم الجمعة، رغم انخفاض السعر قرشين عن الأمس، حيث بلغ 15,71 جنيه، في ظل الاهتمام بمتابعة أسعار صرف الدولار لارتباطها بأسعار التداول للأسهم في البورصة، وأسعار السلع الأساسية، فى إطار سياسة تحرير سعر الصرف.



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

في ذات السياق، شهدت فترة التعاملات استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات وثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، نتيجة توفير جميع البنوك العامة والبنك المركزى كميات الدولار اللازمة للعملاء لمنع حدوث أزمة في السوق المصرفي.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



وايضا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وايضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى ذات الوقت ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

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