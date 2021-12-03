جوجل تدعم أندرويد بميزات جديدة

أعلنت شركة جوجل أن أنظمة أندرويد المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية ستحصل على ميزات إضافية لجعل تلك الأجهزة أكثر فائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي ستحصل عليها أنظمة أندرويد في الهواتف هي ميزة "المفتاح الرقمي للسيارة" والتي تساعد في التحكم بالسيارات عن بعد عبر الهواتف، وتبعا لغوغل فإن هذه الميزة ستعمل حاليا مع سيارات بي إم دبليو فقط، ومع هواتف Pixel 6 و6 Pro و Samsung Galaxy S2، ومن المفترض أن تصل مستقبلا لشريحة أوسع من السيارات والهواتف.

كما عملت جوجل أيضا على توسيع خدمات Family Bell والتي يمكن من خلالها تعيين الهواتف وأجهزة المنازل الذكية لتساعد المستخدم على الحصول على تنبيهات تذكره بالقيام بمهام معينة على مدار اليوم.

وقريبا سيكون بإمكان مستخدمي أنظمة Android 6.0 والنسخ الأحدث من هذه الأنظمة تفعيل ميزات التعيين التلقائي للتحكم بوصول التطبيقات إلى بيانات الأجهزة.

وأشارت جوجل أيضا إلى أن العديد من خدمات أندرويد ستحصل على ميزات جديدة من بينها خدمات Google Play و YouTube Music و Google Photos People & Pets.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة روسية بتغريم "جوجل" مبلغ 3 ملايين روبل روسي (40 ألفًا و219 دولارًا) لعدم حذف محتوى اعتبرته المحكمة جزءا من نزاع أوسع بين روسيا وشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المملوكة لشركة "ألفابيت".

وذكر موقع "جادجتس 360" التكنولوجي، أنَّ روسيا هددت في أكتوبر بتغريم جوجل نسبة مئوية من مبيعاتها السنوية في روسيا لفشلها المتكرر في حذف المحتوى المحظور على محرك البحث الخاص بها وعلى يوتيوب، في أقوى تحرك لموسكو حتى الآن لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية.

ولفت الموقع إلى أنَّ روسيا أصدرت، في هذا السياق، العديد من الغرامات الصغيرة بحق شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا العام، وأبلغت أنها لن ترفع القيود المفروضة على الأجهزة المحمولة حتى تتم إزالة كل المحتوى غير القانوني.

وبالمثل، فرضت هيئة الرقابة الإيطالية لمكافحة الاحتكار غرامات بقيمة 20 مليون يورو على جوجل وآبل، وهي المرة الثانية التي يعاقب فيها المنظم عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين هذا الأسبوع.