الولايات المتحدة تشيد بقانون جديد فى أستراليا للعقوبات المشددة

أشادت الولايات المتحدة بالقانون الذي تبنته أستراليا ويشدد العقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والقرصنة الإلكترونية وانتشار أسلحة الدمار الشامل عالميا.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن هذه الجرائم تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن القانون سيعزز التعاون بين الولايات المتحدة وأستراليا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.



وأضاف أن الدولتين سوف تسعيان ومعهما سائر الحلفاء والشركاء إلى دعم القيم الديمقراطية المشتركة بأدوات متماثلة وستواصلان دعوة الشركاء إلى تبني أنظمة عقابية يمكنها أن تواجه تلك التحديات.



وأكد أن مرتكبي الجرائم والفساد والساعين لنشر أسلحة الدمار الشامل لن يتمكنوا من الدخول للأنظمة المالية لتلك الدول التي ستعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتعزيز الاستخدام المسؤول للفضاء الإليكتروني وتعزيز المحاسبة والحكم الرشيد.