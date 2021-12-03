النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة دفعتى 2019 و2020

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.

ويشترط في المتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا مايلي:

١- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

٢- ألا يزيد عمر المتقدم على ۲۰ سنة في ۲۰۲۱/۱۲/۱۳ تاریخ آخريوم للتسجيل الإلكتروني بالنسبة لدفعة ۲۰۱۹.

٣- ألا يزيد عمر المتقدم على ۲۰ سنة في ۲۰۲۱/۱۲/۲٤ تاریخ آخريوم للتسجيل الإلكتروني بالنسبة لدفعة ۲۰۲۰.

٤- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

٥- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.



ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg وذلك خلال الفترة من ۲۰۲۱/۱۲/۷ إلى ۲۰۲۱/۱۲/۱۳ لدفعة ۲۰۱۹، وخلال الفترة من ۲۰۲۱/۱۲/۱۸ إلى ۲۰۲۱/۱۲/۲٤ لدفعة ۲۰۲۰، ويتم إدخال البيانات المطلوية للمتقدم بشكل صحيح ودقيق وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارا من ۲۰۲۱/۱۲/۱۸ وحتى ۲۰۲۲/۱/۱ لدفعة ۲۰۱۹، واعتبارا من ۲۰۲۲/۱/۸ وحتى ۲۰۲۲/۱/۲۲ لدفعة ۲۰۲۰وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg

ويشترط لسحب ملف التقديم

١- إحضاروثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عددہ نسخ)۔

۲- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.