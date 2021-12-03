الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الرافدين تطرح كتاب «أمراء البيان» للمفكر السورى محمد كرد

أمراء البيان
أمراء البيان

صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع، الجزء الثاني من كتاب "أمراء البيان"، من تأليف المفكر السوري الكبير محمد كرد علي، تحرير وتقديم دكتور محمد ناصر الدين.

 

وفي مقدمته للكتاب، يقول مؤلفه محمد كرد علي: "قصدنا بتسويد هذه الأوراق تصوير عشر صور حية في الجملة لعشرة من أمراء البيان، تصدينا لوصف عصورهم في السياسة والمدنية، وحاولنا الإلماع إلي العوامل المهمة في تنشئتهم وحياتهم، وتوخينا تحليل أدبهم وعلمهم، وعرضنا لمواضع الإجادة فيما خلفوه من كلامهم".

  

وتابع: "ترجمنا عبدالحميد بن يحيي الكاتب، وعبد الله بن المقفع، وسهل بن هارون، وعمرو بن مسعدة، وإبراهيم بن العباس الصولي، وأحمد بن يوسف الكاتب، ومحمد بن عبد الملك الزيات، وعمرو بن بحر الجاحظ، وأبا الحيان التوحيدي، وابن العميد، وهم العشرة المبشرة بالبلاغة في عصر العرب الزاهر، يوم أضحي اللسان العربي لغة حضارة وعلم، وكان في القرن الأول لغة دين وأدب".

 

ــ مذكرات وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد
كما صدرت عن نفس الدار، النسخة العربية للجزء الأول من مذكرات وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، تحت عنوان "المعلن والخفي"، من ترجمة إيمان معروف.

تحوي المذكرات على تفاصيل مهمة من لقاء "رامسفيلد" مع صدام حسين عام 1982 إلى حرب الخليج الأولى، ثم أحداث ستمبر وحرب العراق 2003، والتنافس بين الخارجية والبنتاجون، وثيقة هامة للاطلاع على أروقة صنع القرار في البيت الابيض في مرحلة حاسمة.

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ــ "صورة يوسف" للروائي العراقي نجم والي
كما صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة من رواية "صورة يوسف.. حكايات حانة المدينة" للروائي العراقي نجم والي.

وتأتي الرواية بعد صدور روايات: "الحرب في حي الطرب" و"مكان إسمه كميت" و"تل للحم" و"بغداد مالبورو"، وهي خامس رواية من الأعمالي الكاملة التي تصدرها دار الرافدين في طبعات جديدة، وسادس كتاب فيها مع رواية "إثم سارة"، والمقرر أن تصدر قريبا عن نفس الدار.

وتقع رواية "صورة يوسف.. حكايات حانة المدينة" للروائي العراقي نجم والي، في 320 صفحة من القطع الوسط، مقسّمة إلى فصول بعناوين: نهاية الحكاية – آلة التسجيل : وهو متن الرواية، عبر ثمانية فصول مرقمة وملحقة بعنوان ثانوي طويل، كما في ألف ليلة وليلة والحكايات التراثية – ثم بداية الحكاية، وهو الفصل الأخير.

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ــ "الخوف والرعشة" في طبعته الثانية
طرحت دار الرافدين للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، من كتاب "الخوف والرعشة... أنشودة ديالكتيكية"، من تأليف المفكر الدنمارك يسورن كيرككورد، وترجمه عن الدنماركية مباشرة وقدم له قحطان جاسم.

وكان كتاب "الخوف والرعشة" لــ سورن كيرككورد، قد صدر لأول مرة بالدنماركية في عام 1843 في نفس اليوم الذي صدر كتابه "التكرار"، وهو واحد من الكتب التي صدرت بأسماء مستعارة، والاسم المستعار لهذا الكتاب هو يوهانس دي سلينيو أو يوحنا الصامت، وعنوان الكتاب هو إشارة إلى رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي.

يعود "كيرككورد" في هذا الكتاب مرة أخرى إلى قضية تحتل مكاناً جوهرياً في فكرة العلاقة بين الإيمان والعقل، بين الضرورة والحرية، بين القدر والإرادة.القصة تدور في الأساس حول إبراهيم واستعداده للتضحية بابنه إسحاق بأمر من الله، وكان ذلك بمثابة امتحان لا لقوة إيمان ابراهيم فحسب بل وأيضاً لإرادته كإنسان.

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دار الرافدين للنشر والتوزيع أمراء البيان المفكر السوري محمد كرد علي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد نجم والي صورة يوسف الخوف والرعشة

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