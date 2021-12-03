الإحصاء: 5.1 مليار دولار صادرات مصرية نصف مصنعة خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع نصف مصنعة بلغت 5.116مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 5.119 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.7 مليون دولار.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن اللدائن جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات السلع نصف مصنعة بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 538 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 467.2 مليون دولار، يليها صادرات كربون بقيمة 88.3 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 44.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.3 مليون دولار.



وارتفعت صادرات غزل القطن بقيمة 85.7 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 72.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.9 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات مصر من زيوت دهنية نباتية وحيوانية لـ 78.8 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 63.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 15.5 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى إلى 2.91 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 17.7 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 50.5 ٪، حيـث بلغـت 3.26 مليــار دولار خـلال شهــر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.4 ٪ ، وملابس جاهزة بنسبة 35.5 ٪، وأسمدة بنسبة 15.1 ٪).



كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪، حيث بلغت 6.17 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 91.9 ٪، بترول خام بنسبة 30.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 18.6 % ، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6 ٪).