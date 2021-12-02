الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«غرفة السياحة» تحذر الشركات من الإعلان عن برامج عمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

حذرت «غرفة السياحة» جميع الشركات من الإعلان عن أي برامج عمرة لحين الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1443 هـ من قبل وزارة السياحة.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات إلى أن الإعلان عن تشغيل برامج العمرة أو تنظيم رحلات قبل الإعلان الرسمي من قبل الوزارة سيعرض الشركات للوقوع في المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977 وكذا القانون رقم 72 لسنة 2021 «قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة»، مطالبة الشركات بالتمهل حتى يتم الإعلان الرسمي لتشغيل رحلات العمرة.

غرفة شركات السياحة برامج عمرة رحلات العمرة وزارة السياحة والآثار البوابة المصرية للعمرة السلطات السعودية المعتمرين

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