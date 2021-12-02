«غرفة السياحة» تحذر الشركات من الإعلان عن برامج عمرة

حذرت «غرفة السياحة» جميع الشركات من الإعلان عن أي برامج عمرة لحين الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1443 هـ من قبل وزارة السياحة.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات إلى أن الإعلان عن تشغيل برامج العمرة أو تنظيم رحلات قبل الإعلان الرسمي من قبل الوزارة سيعرض الشركات للوقوع في المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977 وكذا القانون رقم 72 لسنة 2021 «قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة»، مطالبة الشركات بالتمهل حتى يتم الإعلان الرسمي لتشغيل رحلات العمرة.