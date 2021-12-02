البيت الأبيض يرحب بقرار «أوبك+» بشأن زيادة الإنتاج

رحّب البيت الأبيض، الخميس، بقرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك +" زيادة إنتاج النفط، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تخطط لإعادة النظر في قرارها اللجوء لاحتياطيات الخام"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاؤها في "أوبك+" على اتفاق قائم لزيادة الإنتاج في يناير المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا، بعدما بحثت إلغاء تلك الخطط.

وتراجعت أسعار النفط الخميس عقب الإعلان عن الاتفاق، حيث هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى أدنى من 67 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 67 دولارا للبرميل، حيث بلغت 66.1 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 5.22% عن سعر الإغلاق السابق، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في "أوبك+" اليوم إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وعقدت مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقالت "أوبك +" إنها تبقي اجتماعها مفتوحاً لمتابعة تطورات الجائحة والقيام فورا بأي تعديلات ضرورية.

وقررت أيضًا أن يكون الاجتماع المقبل في الرابع من يناير المقبل.

وقالت مصادر في وقت سابق، قبيل الاجتماع الوزاري واجتماع المراقبة الوزارية لمجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، إن الاتجاه الذي كان سائدا في الاجتماع هو الالتزام بخطة إنتاج النفط الحالية.

وأوبك وحلفاؤها على خلاف مع الولايات المتحدة التي طلبت من المجموعة زيادة إنتاجها لدعم الاقتصاد العالمي، لكن الدول المنتجة تقول إنها لا تريد عرقلة تعاف ضعيف لصناعة الطاقة بتخمة جديدة في المعروض.

وبحسب وحدة الأبحاث الداخلية في منظمة أوبك من المتوقع ظهور فائض في أسواق النفط العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ويمكن أن يصل إلى 4.8 ملايين برميل يومياً وفق السيناريو الأسوأ لتطورات الطلب على النفط.