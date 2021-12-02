التحقيق فى حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول

بدأت جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها في واقعة حريق شقة سكنية في منطقة التجمع الأول في شرق القاهرة، والذي نجحت قوات الحماية المدنية في إخماده.

كانت قد نجحت اليوم الخميس قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها وتبين أن النيران التهمت الشقة بسبب ماس كهربائي.

وقد قام رجال الحماية المدنية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق لاتخاذ اللازم.