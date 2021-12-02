الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والأردن تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن العاهل الأردني هنأ خلال الاتصال ولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنيًا للإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، فيما أعرب الأخير عن تقديره للملك عبدالله الثاني لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنيًا للأردن دوام التطور والازدهار.

فيما أعلن السفير الإماراتي في الأردن أحمد علي البلوشي، أن متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والأردن يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 17 مليار دولار، توزعت على مشاريع البنية التحتية والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، وهناك حرص إماراتي على زيادة هذه الاستثمارات. 

أضاف أن الإمارات تنظر إلى المملكة، باعتبارها شريكاً أساسياً، حيث تمثلان معا صوت الحكمة والاعتدال في كافة الملفات والقضايا، إذ إن العلاقات الثنائية لم تكن وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، بل بإيمان صادق بوحدة المصير، حسبما ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

أوضح أن عدد السياح الإماراتيين السنوي إلى الأردن، يزيد على 20 ألف سائح، بالمقابل فإن هناك حركة سياحية أردنية وتبادل زيارات كثيفة، حيث تزيد عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين عن 80 رحلة. 

وبيّن أن عدد الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية تجاوز الـ200 ألف، يعملون في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية وحققوا نجاحات كبيرة، ساهموا من خلالها بمسيرة التنمية والإنجاز المباركة في بلدهم الثاني الإمارات.

ابوظبى الإمارات الأردن

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