بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

تُجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدايًة من غدٍ الجمعة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوي، الأمر الذي يترتب عليه غلق الطريق الرئيسي والخدمة أمام حركة المرور، خاصة القادم من القاهرة اتجاه السويس، وأيضًا في الاتجاه المعاكس، وذلك لمدة 3 أشهر.

وبسبب التحويلات المرورية، ستعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية؛ وذلك للتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، ضمانًا لسلامة المواطنين.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوي ..

- الهدف من تطوير هذا الطريق هو تنفيذ أعمال توسعة طريق السويس الصحراوي بالقاهرة، ما يترتب عليه تطوير هذا الطريق.

- تستغرق مدة أعمال التطوير 3 أشهر وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق.

- تحويلات مرورية تجريها الإدارة العامة للمرور أمام حركة السيارات على طريق القاهرة السويس؛ لتسهيل حركة المواطنين على الطريق.

- تقوم الإدارة العامة للمرور بدءًا من الغد، بغلق طريق السويس الصحراوي الرئيسي أمام حركة المرور للقادم من القاهرة اتجاه السويس.

- سيتم تحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمى فى الاتجاهين.

- من المقرر أن يتم تحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع استمرار النقل في طريق الخدمة.

- بداية أعمال التطوير ستكون من الساعة السابعة صباح غدٍ الجمعة وعلى مدار اليوم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في أي وقت.

- هناك تنسيق سيجرى بين الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.