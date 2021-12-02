«العنانى» يلتقى وزيرة السياحة الإسبانية لبحث سبل تعزيز التعاون

واصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد في إطار المشاركة في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وفي ضوء أعمال الدورة (٢٤) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، بلقاء Reyes Maroto وزيرة السياحة والتجارة والصناعة في دولة إسبانيا.

حضر اللقاء السفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

واستهل اللقاء باستعراض كل من الوزيرين للوضع السياحي الراهن في بلاده، بالإضافة إلى مناقشة سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مجال السياحة.

وتطرق اللقاء للحديث عن الزيارة الحالية لرئيس حكومة مملكة إسبانيا السيد بيدرو سانشيز إلى مصر، ومتابعة المحاور الرئيسية التي تناولها لقاء سيادته مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ولا سيما فيما يخص مجالات التعاون بين البلدين في السياحة والاقتصاد والتجارة.

كما تم مناقشة مقترحات تفعيل التعاون بين البلدين بصورة أكبر في بعض المجالات ذو أولوية منها ملف سياحة اليخوت والسياحة البحرية، واستفادة مصر من تجربة إسبانيا في هذا المجال وكذلك التعاون في مجال السياحة المستدامة.

وتم الاشارة أيضاً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، كما تم مناقشة مقترح تفعيل التعاون المشترك والاستفادة من تجربة إسبانيا في ملف التغيرات المناخية والاستدامة البيئية والسياحية، حيث تم استعراض تجربة إسبانيا في هذا المجال والتي من بينها قيامها باستخدام سيارات ذات انبعاثات قليلة.

من جانبها، أشارت Reyes Maroto وزيرة السياحة والتجارة والصناعة في دولة إسبانيا إلى أن مصر تعد من أهم الدول السياحية حول العالم ولا سيما في منطقة حوض البحر المتوسط.