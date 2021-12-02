الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح إجراءات الاعتناء بذوى الاحتياجات الخاصة خلال جائحة كورونا

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت وزارة الصحة والسكان إجراءات الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على ضرورة معاملة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة باحترام ودون تمييز.

كما نصحت بضرورة تقديم الدعم العاطفي والعملي الدائم ومساعدتهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين.

وشددت على ضرورة تقديم الرعاية اليومية لهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 548 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298084 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 938 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و20537 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة الاحتياجات الخاصة فيروس كورونا جائحة معاملة الأشخاص الدعم العاطفي

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