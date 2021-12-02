«أوبك+» تعلن أن المجموعة ستلتزم باتفاق إنتاج النفط الحالي

أعلن مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" اليوم الخميس، أن المجموعة ستلتزم باتفاق إنتاج النفط الحاليّ، الذي قررت بموجبه زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت مصادر في "أوبك+" ، أن من الممكن مناقشة عدد من الخيارات خلال المحادثات الوزارية التي تجري هذا اليوم، بما فيها وقف زيادة الإنتاج". بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكد المصدر في المجموعة، أنه من الأفكار التي قد يتم بحثها، زيادة الإنتاج بمعدل 200 ألف برميل يومياً بدلاً من 400 ألف في يناير المقبل.

وفي سياق آخر، قفزت أسعار النفط اليوم الخميس، مستعيدة طريق الربح بعد خسائر تكبدتها أمس في ظل توقعات بأن يوقف تجمع أوبك+ زيادة الإمدادات.

يأتي الارتفاع وقرار “أوبك +” المرتقب وسط تنامي القلق من أن يؤثر انتشار “أوميكرون”، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بالسلب على الاقتصاد العالمي ويحد من الطلب على الوقود.

ووفق بلومبرج، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (تسليم فبراير 2022) بنحو 0.92 دولار بما يعادل 1.34% إلى 69.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:46 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وكان خام برنت قد تراجع 0.5% في الجلسة السابقة.

ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (تسليم يناير 2022) أقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 0.9 دولار أو 1.37% إلى 66.47 دولار للبرميل.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد هبط 0.9% أمس الأربعاء.