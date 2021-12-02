اليمن تبحث مع أمين عام «الأونكتاد» تعزيز التعاون بمجال التجارة والجمارك

التقى نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني سالم الوالي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات منظمة التجارة العالمية في جنيف، اليوم، أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ريبيكا جرينسبان، تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التجارة والجمارك.

وبحث نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني بعلاقات التعاون بين الجانبين، والدعم المقدم من المنظمة لليمن في مجال التجارة والتنمية.

واستعرض أوجه التعاون المستمر بين الجمارك اليمنية و"الأونكتاد" والذي بدأ في العام 2000 من خلال برنامج النظام الآلي "الاسيكودا" الذي تعمل به الجمارك اليمنية حتى اليوم، وهو نظام إدارة البيانات الجمركية الأشهر عالميًا، الذي تستخدمه أكثر من 90 دولة بما فيها بلادنا، وقد شهد مراحل تطور مستمرة ابتداء من "اسيكودا+"، مرورًا بـ"اسيكودا++"، ومؤخرًا "اسيكودا" العالمي، الذي حصلت عليه الجمارك اليمنية من "الأونكتاد" في العام 2019.

بدورها أكدت أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مواصلة تقديم الدعم الفني لبلادنا في مجالات الجمارك والتجارة والتدريب والتأهيل للكوادر اليمنية.