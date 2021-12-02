نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط واللجان العليا في دمياط

شهد اليوم الخميس، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط إجراءات انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وكذلك أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب، وذلك في حضور الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس لجنة الإشراف العليا على الانتخابات الطلابية، كما حضر أعضاء لجنة الإشراف العليا على الانتخابات الطلابية، وهم الدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، الدكتور عصام الدسوقي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي والصحة النفسية بكلية التربية، محمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب محمد السيد حسن (كلية التمريض)، والطالبة ريتاج ماجد إبراهيم (كلية الزراعة).

كما حضر عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري الذين شاركوا في إجراءات الانتخابات الطلابية منذ انطلاقها يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021.

وأُجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب وكذلك رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وسط حضور الطلاب والطالبات أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من أنس الجمل (كلية الهندسة) رئيساً لمجلس اتحاد طلاب الجامعة،و ياسمين عاطف (كلية الآثار) نائباً لرئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة،و محمد المتبولي (كلية الحقوق) أميناً للجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا،و نور بعيت (كلية الزراعة) أميناً مساعداً للجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا،ومجدي الدالي (كلية التربية الرياضية) أميناً للجنة النشاط الرياضي العليا،ومنة الله سري (كلية التربية الرياضية) أميناً مساعداً للجنة النشاط الرياضي العليا،ومحمد أبو عطية (كلية التربية) أميناً للجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا،و عمر الوشاحي (كلية الهندسة) أميناً مساعداً للجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا.

كما أسفر عن فوز عبدالله فايز (كلية الآثار) أميناً للجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا،ومحمد البداوي (كلية التجارة) أميناً مساعداً للجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا،وسما العتمة (كلية الآثار) أميناً للجنة النشاط الفني العليا،ورحمة بلح (كلية التربية النوعية) أميناً مساعداً للجنة النشاط الفني العليا، محمد البيسي (كلية الزراعة) أميناً للجنة نشاط الأسر العليا،وشيماء عصام (كلية الفنون التطبيقية) أميناً مساعداً للجنة نشاط الأسر العليا،و جنة غنيم (كلية العلوم) أميناً للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا،وشمس الغباري (كلية التمريض) أميناً مساعداً للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا على أهمية اتحاد الطلاب الذي يمثل جميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، ولما لاتحاد طلاب الجامعة والاتحادات الطلابية بالكليات من أهمية بالغة في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، وكذلك اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات وكذلك تعظيم الاستفادة من طاقات الطلاب البناءة وتوظيفها في خدمة المجتمع واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للطالب محمد عيسى رئيس اتحاد الطلاب السابق ولجميع أعضاء اتحاد الطلاب السابق عما قاموا به من جهود وأنشطة طلابية متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الجامعة التهاني لطلاب الجامعة بمناسبة انتهاء هذا العرس الانتخابي متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد في إنجاز كافة أنشطة الأسر الطلابية الموكلة إليهم، كما حث جميع الطلاب الذين لم يوفقهم الحظ في الانتخابات للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي ينفذها اتحاد طلاب الجامعة والاتحادات الطلابية بمختلف الكليات.

عقب ذلك، اجتمع رئيس الجامعة مع اتحاد الطلاب في حضور لجنة الإشراف العليا على الانتخابات الطلابية، ووجه رئيس الجامعة كل من رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب وأمناء اللجان العليا والأمناء المساعدين بضرورة العمل على تعظيم دور اتحاد طلاب الجامعة ولجانه من خلال كافة الأنشطة البناءة، كما كلفهم بضرورة البدء في حملات توعية للطلاب والطالبات من خلال الوسائط المختلفة سواء الرقمية أو الورقية تهدف إلى حماية الجامعة بكافة مقدراتها والحفاظ على نظافة الجامعة وخاصة أنه تم بناء الجامعة لخدمتهم وخدمة أبنائهم في المستقبل.

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات لهم ولزملائهم بالتوفيق والسداد.