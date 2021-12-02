منها الابتسامة.. 7 طرق تساعدك على ضبط النفس والتخلص من العصبية

التعريف الأساسي لضبط النفس، وفقًا لعلماء هو "القدرة على إدارة دوافع الفرد وعواطفه وسلوكياته لتحقيق أهداف طويلة الأجل"، ومع ذلك فإن الافتقار إلى ضبط النفس، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحكم في العواطف (من الحادة إلى مجرد مزعج إلى حد ما)، أكثر شيوعًا مما نعتقد، ويواجه كثيرون من الأشخاص هذه المشكلة بشكل يومي، لكن يمكنك تعلم التحكم في عواطفك بسهولة لأن ضبط النفس أحد أهم المهارات التي يمكم تعلمها .

وفقًا لموقع brightside. تجد طريقة لتحسين ضبط النفس وتصبح أكثر سعادة بشكل عام.

1-تذكر الابتسامة

وفقًا لدراسة حديثة ، يمكن للابتسامة أن تقطع مسافة ميل بينك وبين الشخص، الابتسام حتى عندما لا تشعر بالرغبة في ذلك على الإطلاق، يمكن أن يخدع عقلك للاعتقاد بأنك سعيد، وغني عن البيان أن الابتسام سيجعلك تبدو أكثر جاذبية في عيون الآخرين.

2- ركز على أنفاسك

يعد تعلم التحكم في أنفاسك أحد أهم الدروس، فمفتاح التحول الداخلي يكمن في عيش اللحظة الحالية، أغمض عينيك وانتبه إلى أنفاسك عندما تشعر بالإرهاق.

3- كتابة يومياتك

تدوين اليوميات أداة قوية لاستكشاف الذات، يمكن أن تصبح صديقك المقرب والأكثر ثقة إذا قررت الالتزام بها، كلما واجهت مشاعر غير مرغوب فيها، اكتبها جميعًا في دفتر يومياتك، واجعلها تعمل بسحرها، ستكون قادرًا على فهم نفسك على مستوى أعمق بكثير دون أن تشعر أبدًا بأن صديقك المخلص إلى الأبد يحكم عليك أو يسيء فهمك.

4- استبدال العادات السلبية بإيجابية

يمكنك بسهولة استبدال العادة السلبية ببديلها الإيجابي، على سبيل المثال إذا كنت ترغب في تناول الحلويات عندما تواجه مشاعر صعبة، يمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والتخلص من التوتر.

5. إنشاء روتين يناسبك

الروتين مهم للغاية لرعايتك الذاتية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتحكم في عواطفك وتقلبات المزاج الجامحة في الحياة الحديثة، لذا تعزز الإجراءات الروتينية الصحة العقلية من خلال مساعدتنا على تطوير عادات يومية إيجابية.

على سبيل المثال ، التزم بالذهاب في نزهة مسائية يومية أو قصر نشاطك على الإنترنت على 30 دقيقة في اليوم وسترى أنك تشعر بتحسن على الفور.

6- قائمة مهام

لإنشاء روتين مستدام وممتع ، يمكنك البدء في التعود على كتابة قوائم المهام، اعتمادًا على البيئة التي تجد نفسك فيها ، كل شيء في الحياة عابر ومراوغ، لهذا السبب لا يكفي دائمًا أن يكون لديك نوايا حسنة.

7. امنح نفسك بعض الوقت

غالبًا ما نكون أقسى منتقدينا، وبينما نعلم أننا يجب أن نكون دائمًا لطفاء مع الآخرين ، يجب ألا ننسى أهمية أن نكون طيبين ومتسامحين مع أنفسنا، بعد كل شيء ، اللطف هو مهارة أيضا! قوتنا الحقيقية تأتي من قبول أنفسنا كما نحن.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي التخلي عن كل شيء ، وتخصيص بعض الوقت لنفسك، والاسترخاء ببساطة، افعل شيئًا يجلب لك الفرح الحقيقي سواء كان ذلك العزف على آلة موسيقية أو الرسم أو الغناء أو الرقص مثلما لا يراقبك أحد في العالم.