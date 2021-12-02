المفوضية العليا للانتخابات الليبية: 3444 مرشحًا في الانتخابات البرلمانية

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية حتى أمس الأربعاء، بلغ 3444 مرشّحًا ومرشّحة، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، اليوم الخميس.

وحسب إحصائية المفوضية، فقد تصدَّرت الدائرة الثالثة قائمة الإقبال على تقديم أوراق الترشُّح بواقع 664 مرشحًا، فيما جاءت الدائرة الثانية عشرة في ذيل قائمة تقديم طلبات الترشُّح بواقع 139 مرشحًا.

ووفق التعديل الأخير، الذي أعلنه مؤخرًا، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في مؤتمر صحفي، فإن الانتخابات الرئاسية في البلاد، ستجري في الرابع والعشرين من ديسمبر، في حين ستجري الانتخابات التشريعية، في يناير من العام المقبل، بعد أن كان مقررًا، أن ينظم الاستحقاقان الانتخابيان معًا، في نفس الوقت.

ومن جانب آخر، انطلقت، اليوم الخميس، في محكمة الاستئناف سبها، جلسة النظر في طعن المرشح سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر محلية، وفق بوابة الوسط الليبية، إن الجلسة بدأت بحضور جميع القضاة، ومحامي سيف.

ومنذ الخميس الماضي، لم تتمكن لجنة الطعون الابتدائية بالمحكمة من النظر في الطعن، بسبب تعذر وصول القضاة إلى مقر المحكمة الذي تعرض للاقتحام والحصار من قبل قوة مسلحة، قالت مديرية أمن سبها إنها تابعة للقيادة العامة.

وأيضًا لم تستطع هيئة القضاء أداء مهمتها يوم الثلاثاء الماضي، رغم حضورها إلى المحكمة، إضافة إلى محامي المرشح، قبل أن يضطروا إلى المغادرة مجددًا في وقت لاحق.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر للعربية أن محكمة سبها الابتدائية تتجه لقبول الطعن الذي تقدّم به سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، في الانتخابات الرئاسية الليبية.

وطالب سيف الإسلام القذافي، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مفوضية الانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل، لوضع حد لما وصفه بالعبث الذي يستهدف المس بحقوق الشعب الليبي السياسية خاصة حقه في الانتخابات.