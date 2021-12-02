مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة

لقي أربعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.. وبعد تدقيق المعلومات وإجراء التحريات المكثفة بمعرفة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن (القاهرة- السويس).

قامت مأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزى لاستهداف (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة سبق لهم ارتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق "أخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس".. ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بالمنطقة الجبلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، نتج عن ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (بندقية عيار 51 – رشاش - 3 بنادق آلية "إحداها مزودة بمنظار"– 3 طبنجات - كمية من الذخائر– مبلغ مالي – سيارتين "إحداها محترقة نتيجة التعامل").