الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب لنظيرته البلجيكية: مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به في التسامح والمساواة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يلتقي نظيرته البلجيكية

في مستهل فعاليات مشاركته في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية والمُقرر عقدها في بروكسل، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالسيدة/ إليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي.

في بداية اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على التنسيق وتبادل الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مُبدياً تطلع مصر لتدعيم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، في ظل النظام العريق والراسخ لبرلمان البلدين.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أبرز ملامح رؤية مصر 2030، والتي تُجسد تطلعات الشعب المصري لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة من خلال اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، مُشيراً إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز المواطنة، ومؤكداً على أن مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به في التسامح الديني والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مُضطرب.

من جانبها، رحبت السيدة/ إليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، مُعربة عن خالص اعتزازها بهذا اللقاء، ومؤكدة على تطلعها لتعزيز  أواصر التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسة مجلس النواب البلجيكي مصر مصر وبلجيكا ملامح رؤية مصر 2030 تعزيز المواطنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«العربية»: أنباء عن قبول ترشح سيف الإسلام القذافي بالانتخابات الليبية

الداخلية تضبط مقبرة أثرية عثرت عليها «عصابة» فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة