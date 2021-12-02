سعفان يتابع حظر دخول «القوى العاملة» ومديرياتها إلا بشهادة لقاح كورونا

بدأت وزارة القوى العاملة في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم السماح بدخول المواطنين مبنى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها إلا بإثبات شهادة تلقي اللقاح، أو تقديم نتيجة مسحة PCR حديثة.

وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، تطبيق القرار على مستوى الوزارة والمديريات، مؤكداً أن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلي أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق ذلك.

وناشد الوزير جميع المتعاملين مع وزارة القوى العاملة والمديريات ضروري تلقي اللقاح والالتزام بارتداء الكمامة، حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكانت الوزارة قد طبقت هذا القرار على كافة العاملين بالديوان العام والمديريات منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وبدأت المصالح الحكومية والمؤسسات، بدية من أمس 1 ديسمبر تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، منع دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا من دخول المصالح الحكومية.

وكانت الحكومة طبقت قرار منع دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا للمصالح الحكومية ودواوين الوزارات اعتبارًا من يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

ووجَّهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح تنبههم أنه ما زالت الفرصة متاحة لهم بشأن الحصول على اللقاح خلال الساعات المقبلة حتى يسمح لهم الدخول للمؤسسات الحكومية لقضاء حوائجهم المختلفة.

وقالت وزارة الصحة، إنه يمكن للمواطنين الذهاب إلى مراكز التطعيم أو من خلال الأكشاك أو الفرق المتنقلة ببطاقة الرقم القومي، وسوف تقوم الفرق المختصة بتسجيل البيانات الخاصة بهم على موقع الصحة، وتلقيهم جرعة اللقاح في التوقيت ذاته، وذلك ضمن سرعة الوزارة لتذليل أي عقبات أمام المواطنين في الحصول على اللقاح.