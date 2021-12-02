رسميًا.. أحمد الوكيل رئيسًا لمجلس إدارة «جهينة»

استمرار ابنتي صفوان ثابت في المجلس

كشفت إدارة الإفصاح بالبورصة، عن قيام شركة جهينة للصناعات الغذائية، بتعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة، بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي عقد في يوم 7 نوفمبر الماضي، بتعيين رجل الأعمال أحمد الوكيل رئيسًا لمجلس الإدارة (مستقل)، وكل من هبة صفوان ثابت ومريم صفوان ثابت نجلتى رجل الأعمال صفوان ثابت، عضوين بالمجلس.

وضم مجلس الإدارة عمرو فتحي مدني، محمود محسن عبد الوهاب، مشعل بن محمد الغيم، وجان أندرس ليندجرين، ويتبقى ممثلا عن شركة PHARON INVISTMENT LIMITED، وفقا للتشكيل الجديد للمجلس الذى اعتمد رسميا وتم إرساله لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية منذ قليل.

وسبق أن أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مطلع العام الجاري 2021 عن تعيين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق عضوًا بمجلس إدارة الشركة، بديلاً لصفوان ثابت، الذي تقدم باستقالته من المجلس.

وحسب قرارات مجلس إدارة الشركة المرسلة للبورصة وقتها، فإن مجلس الإدارة قرر بالإجماع قبول استقالة صفوان ثابت، من عضوية مجلس الإدارة وتعيين أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عضوًا بمجلس الإدارة.

كما قرر مجلس الإدارة الدعوة لجمعية عمومية للانعقاد للنظر والتصويت على إضافة عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة.

وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع، على تعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الدغيم، رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، خلفا لصفوان ثابت، بعدما تحفظت عليه النيابة العامة على ذمة تحقيقات.

وتأسست جهينة للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي.

وشهدت اسهم الشركة تراجعا طفيفا خلال النصف الأول من تعاملات اليوم الخميس بنسبة 87. 0 %، ليسجل مستوى 6.85 جنيه للسهم، وذلك بتداول حوالي 12700 سهم فقط بقيمة 95 ألف جنيه فقط .