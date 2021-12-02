فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إعادة فتح بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة نظرا لتحسن الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من انخفاض فى الأمواج و سرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت قد ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، الأيام الماضية، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنا مع نوة المكنسة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

كما أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن أن إدارة الشركة أصدرت توجيهات عامة لجميع قطاعات الإسكندرية، بالتدخل العاجل والفوري لتخفيف تداعيات هطول الأمطار على المحافظة.

وقام عمال الشركة بجميع المناطق من أبوقير شرقاً وحتي برج العرب غربا بكسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشه وذلك للتخفيف من تراكمات المياه وتيسيرا علي سير المواطنين، مشيرا إلي أن تجمعات المياة الكبيرة التي تحتاج الي تدخل معدات شفط فقد تم إخطار الجهات المعنية بها.

ومن جانبه أوضح أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، أن هذه الأعمال بالرغم من أنها خارج الاختصاص إلا أنها تأتي انطلاقا من الوازع الوطني للشركة تجاه أهل الاسكندريه وتعاونا مع أجهزة المحافظة التنفيذية.

كما استعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الاستعدادات وانتشار السيارات والبدلات على مستوى المحافظة بالكامل وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة، واكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقطة على مستوى المحافظة.

كانت قد تعرضت الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقررت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وتوجيه جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية، بدءا من اليوم، وهطول أمطار غزيرة وانخفاضًا في درجات الحرارة.