تجديد حبس المتهمين بقتل شخص غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري بسبب خلافات بينهم لمنعهم من صيد السمك في بحيرة مريوط، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ودفنها عقب الانتهاء، والتحفظ على السلاح الناري وإرساله إلى قسم الأدلة الجنائية للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفى كان متوجهاً لعمله.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجنى عليه وبصحبته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجنى عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وأرشدوا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات والسيارة وأدوات الصيد كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجنى عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.