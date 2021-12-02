وزيرا الري والزراعة يبحثان تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدداً من اللقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حالياً.

تم خلال اللقاءات بحث سبل الإستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

حيث عقد الدكتور عبد العاطي و القصير مقابلة مع مسئولي شركة "المياه والتربة" المجرية، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، الأمر الذي يُسهم في ترشيد المياه، وتم الإتفاق على تنفيذ التجربة في منطقة ريادية لتقييم مدى نجاحها، ومدى كفاءة استخدام هذه المادة مع المحاصيل المختلفة.

كما عقدا مقابلة مع شركة "الشراكة المائية" المجرية، وهي عبارة عن شبكة تضم بعضويتها عدد (14) شركة مجرية تغطي كافة مجالات إدارة المياه، مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة في مختلف قطاعات المياه.

بالاضافة إلى عقد لقاء مع شركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة ، كما تم عقد مقابلة مع مسئولي وكالة إئتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر.

كما عقد الوزيران مقابلة مع شركة "الشراكة المائية" المجرية، وهى عبارة عن شبكة تضم بعضويتها عدد (14) شركة مجرية تغطي كافة مجالات إدارة المياه، مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة في مختلف قطاعات المياه.

وزيرا الزراعة والري عقدا أيضًا مقابلة مع شركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة.

كما عقدا مقابلة مع مسئولي وكالة إئتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر (EXIM bank)

حيث تم التعرف على التمويل المزمع تقديمه لشراء آلات والمعدات مجرية الصنع فى مجال تكنولوجيا الري والزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي سواء إقراض مباشر بين الشركات المصرية والمجرية او تمويل التجارة او تقديم الضمانات لتسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين

حضر اللقاءات د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والسفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.