سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2-12-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار أسعار الصرف ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، وذلك رغم انخفاض سعر الدولار بمقدار قرشين عن الأمس، حيث بلغ 15,71 جنيه، اليوم الخميس، فى ظل اهتمام فئات كثيرة بمتابعة أسعار الدولار لارتباطها بأسعار التداول في سوق البورصة، وأسعار السلع المستوردة والخدمات والمنتجات الصناعية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، استمرت معدلات السحب على العملات الأجنبية في الحدود الطبيعية مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قدرة مختلف البنوك العامة والاستثمارية على توفير الدولار للعملاء بالكميات المطلوبة، للمساهمة في استقرار سوق الصرف، في ظل تطببق سياسة تحرير سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى ذات السياق، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

في الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.