وزير الدفاع الأمريكى: برامج الصواريخ بكوريا الشمالية تزعزع الأمن الإقليمى

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على "تويتر": إن برامج الصواريخ والأسلحة الخاصة بكوريا الشمالية تزعزع الأمن الإقليمي، داعيا في الوقت نفسه إلى الدخول في حوار.

وتابع قائلا: بعد الهبوط في قاعدة أوسان الجوية الأمريكية جنوب سيؤول: "من المهم الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن السبل الرئيسية لتحقيق ذلك العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء مثل كوريا الجنوبية".

يأتي هذا فيما وصل أوستن، إلى سيؤول، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي سوه ووك لمواجهة "تهديدات" بيونج يانج أمس الاربعاء.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ذكرت في وقت سابق أن "زيارة أوستن، التي ستستمر 3 أيام، ستتطرق إلى التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية".

يأتي هذا فيما قال وزير خارجية كوريا الجنوبية جونج وي-يونج، إن دول آسيا الوسطى تمثل الشركاء الرئيسيين للسياسة الشمالية الجديدة لسول، التي تهدف إلى تعزيز السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وأوراسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الكوري الجنوبي وخمس دول في آسيا الوسطى في منتدى كوريا وآسيا الوسطى الرابع عشر الذي عُقد في طاجيكستان، لاستكشاف سبل توسيع التعاون من أجل التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

ودعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي خلال المنتدى إلى زيادة التعاون بين بلاده وتلك الدول لمواجهة تحديات تغير المناخ وجائحة كوفيد-19.

كما ناقش الحضور كيفية تعزيز التعاون في قطاع الغابات والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والرعاية الصحية.

يأتي هذا فيما تخطت كوريا الجنوبية عتبة الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 5123 حالة، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 452 ألفًا و350 شخصًا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت كوريا الجنوبية 34 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3658 شخصًا، كما بلغ عدد الحالات المرضية الحرجة إلى مستوى قياسي عند 723 شخصًا.