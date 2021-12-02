أول رد من الفنانة ياسمين عبد العزيز على حديث هند صبرى

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على كلام الفنانة هند صبري، بعدما تحدثت الأخيرة عنها خلال ندوتها على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 ، مشيدًة بموهبتها التي جعلتها واحدة من أهم نجمات جيلها.

وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية الـ"ستوري" من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "حبيبتي يا هند" مصحوبة رسالتها بإيموجي قلب.

ياسمين عبد العزيز

وكانت الفنانة هند صبري، قالت عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الندوة، إنها استطاعت أن تحزم احتكار الرجال على الأعمال الكوميدية.

وأوضحت أن ياسمين عبدالعزيز، من أنجح الفنانات اللاتي قدمن أعمال الكوميديا النسائية، مؤكدة أن هذه النوعية من الأعمال صعب تقديمها، مضيفًة: "الكوميديا النسائية صعب تقديمها، ولكن الوحيدة التي نجحت فيها وتميزت هي ياسمين عبدالعزيز، وجاءت بعد ذلك دنيا سمير غانم".

حديث الفنانة هند صبري عن ياسمين عبد العزيز

كما عبَّرت هند صبري، عن سعادتها بالتواجد بين هذا الكم الهائل من الفنانين والصنَّاع، وأنها كانت سعيدة للغاية لتواجد صورتها ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائي بعد مجهود كبير ومشوار قدمته خلال الفترة الماضية في السينما جعلها تقدم مجهودًا كبيرًا حتى تصل إلى هذه المنطقة وكان أمامها تحديات كبيرة قابلتها وواجهتها خلال الفترة الماضية حتى تصل إلى هذا الأمر.

وتأتي الجلسة الحوارية ضمن مجموعة من الجلسات المتتالية التي تُقام على هامش أيام القاهرة لصناعة السينما، حيث أُقيم أمس- ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي- حوارًا مفتوحًا مع الفنانة الكبيرة نيللي، التي تم تكريمها في حفل افتتاح المهرجان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.