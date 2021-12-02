الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يريد رصد 300 مليار يورو للمساعدة على التنمية لمنافسة الصين

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

قدمت بروكسل، استراتيجية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 في مشاريع البنى التحتية في مختلف أنحاء العالم، في رد أوروبي على النفوذ الصيني.

سيجمع المشروع الذي أطلق عليه اسم "جلوبال جايتواي" موارد من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 والمؤسسات المالية الأوروبية ومؤسسات التنمية الوطنية، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، كما ورد في بيان صادر عن المفوضية.

وجاء في الوثيقة أن "الاستثمارات في القطاعات الرقمية والصحية والمناخية والطاقة والنقل إلى جانب التعليم والأبحاث ستشكل أولوية".

المشروع الأوروبي الذي يعد بديلًا للاستراتيجية الصينية "طرق الحرير الجديدة"، يُقدّم على أنه نموذج لاحترام حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي: "نريد مشاريع يتم تنفيذها بمستوى عال من الشفافية والحوكمة الجيدة والجودة".

وكانت بكين أطلقت عام 2013 استراتيجيتها الاستثمارية العالمية "طرق الحرير الجديدة"، المشروع الرائد للرئيس شي جينبينج، ويطلق عليها رسميًا اسم "الحزام والطريق"، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية البرية والبحرية لتحسين ربط الصين بآسيا وأوروبا وإفريقيا.

وخصصت الصين فيه حوالى 140 مليار دولار (124 مليار يورو) من الاستثمارات وفقًا لبياناتها الرسمية.

يرى الغربيون أن هذا المشروع هو أداة لبسط نفوذ الصين على الدول الفقيرة، يأخذون على بكين تشجيع الدول الناشئة على الإفراط في المديونية وينتقدون استدراجات عروض غير شفافة ويشتبهون في ممارسات فساد وينددون بعدم احترام حقوق الإنسان والبيئة.

تتناسب الاستراتيجية الأوروبية التي عرضت، مع خطة دول مجموعة السبع لتقديم بديل لطرق الحرير الجديدة للدول النامية والتي تم تقديمها في يونيو خلال قمة الدول الصناعية الكبرى في كورنوال ببريطانيا.

وأعلنت فون دير لايين خلال خطابها حول وضع الاتحاد في 15 سبتمبر، عن إطلاق "جلوبال جايتواي".

وقالت آنذاك: "نحن بارعون جدًا في تمويل الطرق، لكن ليس من المنطقي بالنسبة لأوروبا أن تبني طريقًا مثاليًا بين منجم نحاس تملكه الصين وميناء تملكه الصين أيضًا، علينا أن نكون أكثر ذكاء بشأن مثل هذه الأنواع من الاستثمارات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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