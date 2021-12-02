بلقيس تقدم حفلا غنائيا ضمن احتفالات الإمارات بعيدها الوطنى الخمسين

قدمت الفنانة بلقيس حفلًا غنائيًا تحت شعار مكتمل العدد بمدرج الخورفكان بالإمارات، ضمن احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين على قيام الاتحاد.

بلقيس

وقدمت بلقيس باقة متنوعة من أغنياتها؛ حيث افتتحت الحفل بأغنية هذا ملكنا، ثم غنت "ممكن وإنتهى و دبلوماسي وحالة جديدة و ياخاله و دو دوم"، وأغنيتها التى قدمت خصيصًا للاحتفال"الخمسين" .

يذكر أن بلقيس تحي غدًا حفلًا غنائيًا آخرًا بأبو ظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات، ومن المقرر أن تطرح نهاية الشهر المقبل أحدث أغنياتها التي قدمتها باللهجة المصرية، وسيتم تصويرها بمصر.

بلقيس

وكانت المطربة بلقيس، قد طرحت منذ أيام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جنوب الدرب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قدمتها باللهجة السعودية وارتدت خلال الكليب الملابس البدوية لاظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة التي تمتلك معالم ومظاهر من التراث والفلكلور.

وتعاونت المطربة بلقيس في أغنية "جنوب الدرب" مع كل من الشاعر والملحن تركى الشريف، والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبد المحسن.