المطربة السورية لينا شماميان تكشف لـ«الدستور» عن حفلاتها المقبلة

أعربت الفنانة السورية لينا شاماميان، عن سعادتها الكبيرة لتواجدها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣، متابعًة: "الثلاثاء أول أيام تواجدي في المهرجان بعد أيام سفر من باريس"، موضحًة أنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة.

وأضافت "شاماميان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن أعمالها المقبلة: "استعد لعدة حفلات خلال الأيام المقبلة، في العلا بالمملكة العربية السعودية، وبنظبط لعدة حفلات في عدد مختلف من الدول العربية، وستكون أولى حفلاتها في 10 ديسمبر على مسرح مرايا الذي يشبه الأحلام، في جمال مدينة العلا الطبيعي والتاريخي".

وأشارت إلى أن غناءها في المملكة العربية السعودية سيسعدها كثيرًا، خاصًة إنها تحضر لهذا الحفل منذ فترة طويلة مضت، ومن المقرر أن تغني "لينا على موج البحر"و"لما بدا يتثنى " مرورا بأغنيات" قصة عشق"و"شام"و"هالأسمر اللون"، و"هنعيش ونشوف".

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: «هالأسمر اللون»، و«شامات»، و«غزل البنات» و«لونان» وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «تذكري».