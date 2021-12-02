«الاتصالات» تستعد لافتتاح مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الادارية

اقتربت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر افتتاحها مطلع العام المقبل والتي تصل حجم استثماراتها إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتابع تنفيذ المرحلة الأولى بمدينة المعرفة الرقمية والمقرر افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن هذه المدينة ستكون منبرا للمعرفة الرقمية وتخدم الشباب وخريجي الجامعات.

وتابع الوزير أن المدينة ستضم عدة مبانٍ منها مراكز للتدريب والابتكار وريادة الأعمال ومراكز للبحث والتطوير والتطبيقات الحديثة وعلوم البيانات والذكاء الاصناعي بالإضافة إلى جامعة مصر المعلوماتية والتي تصل استثماراتها إلى 8 مليارات جنيه وبدء الدراسة فيها خلال العام الجاري.

وأوضح الوزير أن هذه المدينة سيتم إنشاؤها على مساحة 200 فدان في جميع مراحلها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال التطبيقات الذكية وتحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فى التحول الرقمى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 70 من المباني ويجري استكمال أعمال التجهيزات الداخلية، ومن المتوقع أن توفر مدينة المعرفة حوالي 500 ألف فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة ستضم أيضًا فروعًا للمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات iTi بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب فى مجالات التكنولوجيا وإنشاء أكاديمة للبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة ومتحدي الإعاقة، وإنشاء أول مركز للإبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر على مساحة 15 ألف متر مربع.

الجدير بالذكر أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن أهم وأجدد مشروعات ومراحل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعمل على النمو الفكري والثقافي والتفوق التكنولوجي والنهوض بالبلاد في كافة المجالات، فمدينة المعرفة مشروع يتواجد به العديد من المميزات التي تجعله من أفضل المشروعات التي تم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة مصر على الإطلاق، ومشروع مدينة المعرفة من أشهر معالم العاصمة الإدارية الجديدة، ومن مميزاتها أنها تعمل على رفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق في معرفة نظم التكنولوجيا الحديثة ويقدر اجمالي استثمارات المدينة بنحو 15 مليار جنيه.