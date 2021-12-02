الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 2 ديسمبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل

مهنيًا: يبشّرك هذا اليوم بفرص وتجارب جديدة ومشاريع إعلانية وإعلامية أو سياسية، ويؤول إلى تغييرات إيجابية.

عاطفيًا: تسود الرومانسية وقد يعرّفك صديق إلى شخص يثير إعجابك وتبدأ علاقة جديدة.

صحيًا: قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل الإرهاق وكثرة ساعات العمل، لكن لا تقلق، لا شيء مخيف.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد.

جومانة مراد

الثور

مهنيًا: إذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلك.

عاطفيًا: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام.

صحيًا: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة.

من مشاهير هذا البرج الباتشينو.

الباتشينو

 

الجوزاء 

مهنيًا: تنطلق اليوم بعزيمة وارادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع، قد تفكر هذا الشهر بالعودة إلى الدراسة أو بالتخطيط للسفر.

عاطفيًا: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحيًا: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.

راغب علامة

 

السرطان

مهنيًا: تعيش يوما ناجحا ومناسبا جدا لذلك حدد أولوياتك باكرا ولا تتوقف عند تفاصيل صغيرة قد تعيق تقدمك، لا تخف من طرح الأسئلة. 

عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.

صحيًا: لا تعرض نفسك كثيرًا لآشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جدًا.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب. 

مجدي يعقوب

 

الأسد 

مهنيًا: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًا، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: ميلك إلى ممارسة الرياضة يكسبك بعض الراحة النفسية والقدرة على التحدي وقوة جسدية وتناسقًا في القوام.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة. 

هاني سلامة

 

العذراء

مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق.

عاطفيًا: الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثارًا سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا. 

صحيًا: يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسمك من أي مرض.

من مشاهير هذا البرج كيت وينليست.

كيت وينليست

 

الميزان

مهنيًا: لا حدود لطموحاتك في هذا اليوم المميز ولا عوائق في دربك إن الحظ إلى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك.

عاطفيًا: حاول تلطيف الأجواء مع الشريك، وخفف من الغضب الذي انتابك في الأيام الماضية لئلا تكون الضحية.

صحيًا: عليك الانتباه إلى الاضطرابات الصحية التي قد تصاب بها اليوم ولا تستخف بها إطلاقًا. 

من مشاهير هذا البرج منة شلبي. 

منة شلبي

 

العقرب

مهنيًا: يوم ممتاز وناجح فلا تتراجع عما أنت مقتنع به فلا أجمل من هذه الفترة لتحقيق الطموحات ولتكرار المحاولات. 

عاطفيًا: تقرر والشريك القيام بخطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفًا على انهيارها في أي لحظة.

صحيًا: لا ترهق أعصابك وتنفعل بسبب أمور تافهة، فبعض الأمور لا يستحق مجرد الذكر.

من مشاهير هذا البرج جيستن بيبر. 

جيستن بيبر

 

القوس 

مهنيًا: العون الذي حظيت به أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله.

عاطفيًا: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك.

صحيًا: حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه. 

جيرارد بيكيه

 

الجدي 

مهنيًا: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية، فلا تقف متفرّجاً ومكتوفاً، إنها فرصتك لتأسيس عملك الخاص.

عاطفيًا: تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة، وقد تتلقّى أخبارًا مفرحة من قبل الحبيب.

صحيًا: كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية على وضعك الصحي.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق. 

إيهاب توفيق

 

الدلو

مهنيًا: العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها.

عاطفيًا: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقيًا في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.

صحيًا: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

من مشاهير هذا البرج شريهان.

شريهان

 

الحوت 

مهنيًا: إنه يوم ناجح وإيجابي وواعد بتقدم وانفراج كبير سوف تدخل مرحلة بناءة وسهلة تفسح لك في المجال لتطوير أسلوبك ولاتخاذ قرارات مهمة.

عاطفيًا: الحبيب دائمًا يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك.

صحيًا: ممارسة رياضة اليوغا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة.

من مشاهير هذا البرج وائل كافوري.

وائل كافوري

 

 

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